Космический корабль Starliner успешно вернулся на Землю после неудачной попытки стыковки с МКС. Это был тестовый беспилотный полет нового корабля, разработанного корпорацией Boeing.

Посадка Starliner, как и было запланировано, состоялась в 4 дня по московскому времени. Корабль на трех парашютах сел на полигоне Уайт Сэндз в пустыне американского штата Нью-Мексико – он разрабатывался как первый аппарат, который будет приземляться на землю, а не на воду. Все прошло штатно, американское космическое агентство НАСА вело прямую трансляцию исторического момента.

Теперь корабль отправят во Флориду, где его будут готовить к повторному использованию. Первый запуск в беспилотном режиме оказался неудачным. Starliner должен был пристыковаться к МКС, но вышел на нештатную орбиту. На его борту было почти 300 килограммов грузов, в том числе продукты для экипажа и манекен Роузи, с помощью которого специалисты проанализируют условия полета для живых астронавтов. Starliner разрабатывала корпорация Boeing по контракту с НАСА для отправки экипажа к МКС. Он вместе также «Крю Дрэгон» от SpaceX должны зменить в этой роли российские «Союзы».

Если следующие испытания Starliner будут успешными, корабль впервые отправится к МКС с астронавтами уже в середине следующего года.