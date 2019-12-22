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18:07, 22 декабря 2019

Активисты провели одиночные пикеты в центре Москвы в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Следствие считает его причастным к нападению на офис «Единой России».

Пикетчики стояли под памятником Александру Грибоедову на Чистых Прудах. Они сформировали очередь и выходили с плакатами, на которых дело Мифтахова называлось несправедливым и бездоказательным. По мнению тех, кто требует освобождения аспиранта мехмата МГУ, следствие не представило никаких доказательств его участия в нападении на офис «Единой России». Некоторые участники акции пошли в своих высказываниях дальше: они выразили мнение, что в России преследуют ученых за взгляды, и задались вопросом, можно ли на этом фоне проводить в Санкт-Петербурге в 2022 году Международный математический конгресс.

Многие признались, что лично Мифтахова не знают, в то же время, по их словам, они поддерживают аспиранта МГУ, в том числе, из-за университетской солидарности. А Анна сказала, что была на заседании Головинского суда в начале декабря, который оставил Мифтахова под стражей до начала февраля.

Обстановка вокруг места проведения одиночных пикетов была спокойной, полиция в их ход не вмешивалась.

Мифтахов находится под стражей уже почти год. Ранее в его поддержку высказалось более полутора тысяч студентов и преподавателей различных университетов.



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