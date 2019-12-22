В Свердловской области руководство ряда школ многие месяцы отслеживают страницы школьников в соцсетях

В Свердловской области руководство ряда школ и классные руководители по требованию властей многие месяцы отслеживают страницы школьников в социальных сетях. Это следует из письма Департамента информационной политики региона на запрос Радио Свобода.

Уральские чиновники признали: мониторинг соцсетей школьников-подростков идёт уже год. За этот период министерства образования и молодёжной политики Свердловской области выявили более тысячи записей с признаками агрессии или подавленного настроения. После этого школы проводили работу с целью стабилизировать эмоциональное состояние ребёнка, говорится в ответе департамента информационной политики Свердловской области Радио Свободе. Педагоги нескольких школ, в том числе в одном из уральских сёл, подтвердили СМИ, что их заставляют следить за тем, что ученики пишут у себя на страничках ВКонтакте, Фейсбуке или где-то ещё. Особое внимание требуют уделять экстремизму, группам смерти, порнографии и другому нежелательному контенту. В отдельных школах региона его ищут даже при помощи специального сайта, созданного программистами в Перми. Создатели на нём уверяют, что их разработка позволяет отследить присутствие ребёнка в опасных группах в соцсетях, интересуется ли преступным миром, смотрит ли ресурсы, способные вызвать депрессию. В этом случае необходимо сообщить завучу по воспитательной работе. Но, по словам одного из педагогов, никто особенно делать это не заставляет и «можно забить». В другой школе рассказали «Свободе», что слежка за соцсетями помогла предотвратить самоубийство ученицы. СМИ опросило педагогов пяти школ Екатеринбурга, в одной подтвердили, что следят за учениками, уточнив, что делать это обязывают заместителей директора, а не классных руководителей.

Сообщения СМИ о слежке за соцсетями учеников ранее также приходили из Новой Москвы, Хакасии и Ханты-Мансийского автономного округа.