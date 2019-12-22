В Татарстане силовики привлекли старшеклассников в качестве статистов к учениям по разгону митингов

В Татарстане силовики провели учения по разгону несанкционированных митингов, используя в качестве митингующих девятиклассников. Как рассказал «Эху» председатель регионального отделения профсоюза «Альянс врачей» Раушан Валиуллин, эти действия расцениваются как противозаконные и требуют вмешательства со стороны общественности. Валиуллин заметил, что если от родителей к профсоюзу поступит просьба поддержать их в этом вопросе, они обязательно помогут

Учения в Татарстане с участием школьников проводились не сотрудниками Росгвардии. Так сказал «Эху» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Он не обладает информацией о том, кто именно отрабатывал действия по разгону массовых беспорядков на девятиклассниках.

Между тем МВД Татарстана уже проводит проверку по факту учений с привлечением школьников в качестве статистов. Впрочем, в заявлении регионального управления ведовства это названо тактико-строевыми занятиями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, учащиеся старших классов были проинструктированы о мерах личной безопасности, действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции, ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя.

Участие школьников в учениях по разгону массовых акций недопустимо. Такое мнение «Эху Москвы» выразила член Общественной палаты Элина Жгутова. Впрочем, Жгутова сомневается, что для организаторы этих учений будут каким-либо образом наказаны.

Это уже не первый случай, когда силовики привлекают к своим мероприятиям учащихся. Менее месяца назад в Сланцах Ленобласти в индустриальном техникуме прошли учения ФСБ. По легенде, группа террористов собиралась совершить в колледже теракт.