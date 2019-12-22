13 человек получили ранения из-за стрельбы на вечеринке в жилом доме Чикаго. Как передают местные телеканалы, конфликт между гостями произошел посреди ночи, когда один из них с схватился за оружие. Все пострадавшие госпитализированы. Стрелок задержан.