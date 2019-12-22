«Роскосмос» потратит около 100 млн рублей на годовую аренду 17 автомобилей с водителями

«Роскосмос» потратит около 100 млн рублей на годовую аренду 17 автомобилей представительского и бизнес-класса с водителями. О соответствующем тендере на сайте госзакупок сообщает «МБХ медиа». Машины должны быть оборудованы климат-контролем и системой ГЛОНАСС. Режим работы автомобилей — шесть дней в неделю по 16 часов в день, пассажиров будут перевозить в Москве и области. Водители автомобилей должны быть гражданами России. Из расчетов, которые приводит портал, следует, что автомобили закупаются по ценам выше рыночных.