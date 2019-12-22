В центре Новосибирска на акцию протеста к театру «Глобус» вышли сотрудники «Скорой помощи»

Как передает «Тайга. Инфо», около сорока человек стоят с плакатами «Скорая, вставай с колен» и «Медики не рабы». Как рассказал глава первичного отделения профсоюза медработников «Действие» Сергей Комлев, участники акции требуют достойной зарплаты и комфортных условий работы. По его словам, в городе работают только 130 бригад вместо положенных 170. Это означает дополнительную нагрузку для врачей и фельдшеров. При этом их оклад не соответствует количеству отработанных часов.