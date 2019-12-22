Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело по факту пожара на заводе «Нефтехим» в Уфе

Как сообщает региональное управления СК, предстоит проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников, а также установить причину возгорания. В рамках расследования будет установлен ущерб. Ранее сообщалось о возгорании на площади 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, огонь охватил 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Эвакуация не потребовалась, при пожаре никто не пострадал.