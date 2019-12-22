Первый канал снял с эфира трансляцию командного спринта на этапе Кубка Мира по лыжам в словенской Планице, поскольку россияне не попали в финал.

Тренерский штаб сборной России решил выставить на гонку резервный состав. Ни Сергей Устюгов, ни Александр Большунов на старт не вышли. Заменившие их Глеб Ретивых и Андрей Краснов в финал выйти не смогли. На Первом канале сочли показ неуместным и изменили сетку. Коллега Дмитрий Губерниев заявил, что руководство Федерации лыжных гонок тем самым проявило неуважение к болельщикам, но и у тренеров были свои причины. Сейчас в Словении стоит скорее осенняя погода. Вместо снега идет дождь. Трассу настолько размыло, что спортсменам негде даже разминаться. Накануне Александр Большунов провалился в квалификации в личном спринте и его замена выглядела логичной.

Что же до трансляций, то это уже не первый случай на одном из главных каналов страны. Несколько лет назад из-за незначительного интереса публики были отменены заявленные трансляции на Кубок самого Первого канала с участие сборной России по хоккею.

Победителями командного спринта на этапе Кубка Мира в Планице стали норвежцы, которые заняли первые два места. На третьем – финская сборная.