На Чистых прудах проходят одиночные пикеты в поддержку Азата Мифтахова

Как рассказал «Эху» один из участников – Илья, политзаключенным важна поддержка общества.

Следствие просило заключить Азата Мифтахова под стражу в рамках расследования уголовного дела о нападении на офис партии «Единая России» в столичном районе Ховрино в январе 2018 года, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. В результате того инцидента никто не пострадал.