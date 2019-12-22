На Чистых прудах проходят одиночные пикеты в поддержку Азата Мифтахова

Следствие просило заключить Азата Мифтахова под стражу в рамках расследования уголовного дела о нападении на офис партии «Единая России» в столичном районе Ховрино в январе 2018 года, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. В результате того инцидента никто не пострадал.
2019-12-22T17:03:00+03:00
2019-12-22T17:04:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2558669-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 17:03, 22 декабря 2019
Как рассказал «Эху» один из участников – Илья, политзаключенным важна поддержка общества.
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…