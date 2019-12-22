Новейший американский корабль Starliner совершил успешную посадку после неудачной попытки стыковки с МКС

Новейший американский космический корабль Starliner совершил успешную посадку после неудачной попытки стыковки с МКС. Приземление произошло на полигоне в штате Нью-Мексико.

Мягкая посадка корабля Starliner была проведена по плану – она завершилась около часа назад. На расчетное место его спустили несколько парашютов, раскрывшиеся за считанные минуты до приземления. К слову, технология посадки на наземное пространство была отработана NASA впервые – до этого все предыдущие американские корабли спускались на воду. Теперь новейший аппарат Starliner отправят на доработку. Ранее он должен был в беспилотном режиме состыковаться с МКС, чтобы доставить на орбитальную станцию груз с едой, одеждой и подарками к Рождеству. Однако корабль не смог выйти на расчетную орбиту для сближения с МКС. Причина, как говорят в NASA, в сбое системы, отвечающей за расчет времени работы двигателей. Из-за этого Starliner перерасходовал топливо. По словам директора NASA Джима Брайденстайна, все остальные системы аппарата работали в штатном режиме: по его мнению, если бы в корабле находились астронавты, то стыковка с МКС прошла бы успешно.

Корабль Starliner корпорации Boing, как и аппарат Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в США рассматривают в качестве замены российским пилотируемым кораблям «Союз», которые 9 лет доставляют на МКС американских астронавтов.