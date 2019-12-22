Фанаты шведского «Мальмё» вновь повредили статую Златана Ибрагимовича

На этот раз, как пишет местная пресса, им удалось отпилить у бронзового Златана нос, кроме того, они облили скульптуру серебристой краской. Полиция не знает, когда именно произошел акт вандализма. Ибрагимович родился в Мальмё и выступал за одноименный клуб до того, как перешел в голландский «Аякс». В конце ноября 38-летний Ибрагимович приобрел четверть акций стокгольмского клуба «Хаммарбю», который является главным соперником «Мальмё».