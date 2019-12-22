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16:32, 22 декабря 2019

Макрон отказался от пенсии, положенной ему в старости как бывшему главе государства

Французский президент Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему в старости как бывшему главе государства. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на анонимный источник в правительстве. Макрон не будет претендовать на выплаты, которые в настоящее время превышают 6000 евро в месяц. Источник издания объяснил решение Макрона реакцией на протестные акции в стране в связи с предстоящей пенсионной реформой. Макрон станет первым президентом Франции, который откажется от пенсии, учрежденной законом в 1955 году.



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