Три муниципалитета на юге России остались без водоснабжения. Из-за аварии на магистральном водоводе подвоз воды организован в Новороссийске, Геленджике и Крымске. Коммунальщики обещают устранить сбой за сутки.
2019-12-22T16:32:00+03:00
2019-12-22T16:39:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 22 декабря 2019
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