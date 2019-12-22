Росгвардия не имеет отношения к событиям в Новотроицкой школе

Об этом «Эху Москвы» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Ранее сообщалось, что в Татарстане Росгвардия провела учения по разгону акции протеста с участим школьников. Как передает «МБХ медиа», учения провели 20 декабря в Новотроицкой средней школе. Видео с сотрудниками Росгвардии и девятиклассниками в роли протестующих опубликовала в своем Инстаграме местная жительница. На записи видно, как школьники «нападают» на силовиков, а те их «задерживают». Один из учеников рассказал «МБХ медиа», что ни их, ни их родителей не предупредили об учениях, а только попросили прийти в школу в спортивной форме.