Новейший американский корабль Starliner совершил успешную посадку в Нью-Мексико

Новейший американский корабль Starliner около получаса назад совершил успешную посадку в Нью-Мексико. Первый испытательный полет аппарата разработки компании «Боинг» в беспилотном режиме занял 48 часов. В капсуле корабля находился лишь манекен по имени Роузи. Сейчас к кораблю направляется группа специалистов, в том числе будущий экипаж Starliner. Starliner был запущен к МКС 20 декабря но не смог выйти на расчетную орбиту.
2019-12-22T16:30:00+03:00
2019-12-22T16:37:37+03:00
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16:30, 22 декабря 2019
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