Новейший американский корабль Starliner совершил успешную посадку в Нью-Мексико

Новейший американский корабль Starliner около получаса назад совершил успешную посадку в Нью-Мексико. Первый испытательный полет аппарата разработки компании «Боинг» в беспилотном режиме занял 48 часов. В капсуле корабля находился лишь манекен по имени Роузи. Сейчас к кораблю направляется группа специалистов, в том числе будущий экипаж Starliner. Starliner был запущен к МКС 20 декабря но не смог выйти на расчетную орбиту.