Российские биатлонисты не смогли попасть в десятку сильнейших в масс-старте на этапе Кубка Мира в Анси

Этап едва не отменили из-за слишком теплой погоды. Гонки сопровождал дождь или дождь со снегом, и это обстоятельство сказалось на российских спортсменах большею чем на остальных. Наши тренеры даже планировали совсем отказаться от масс-старта, но затем все же решили выставить на гонку Александра Логинова, Матвея Елисеева и Никиту Поршнева. Даже несмотря на хорошую стрельбу, Александр Логинов отстал от лидера больше, чем на две минуты и занял только 11 место, делая все, что он только мог, но скорости не было. Дебютант этой дисциплины Никита Поршнев стал 18 и для него это несомненный успех. Матвей Елисеев, который отстрелялся вообще без промахов, показал предпоследний результат. Ну а победил главный фаворит Йоханнес Бе. Третье место занял его брат Тарье. На втором – француз Эмельен Жаклен.

Через несколько минут начнется женский масс-старт, который вы сможете посмотреть на канале Матч ТВ.