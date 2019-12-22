Жители Новороссийска, Геленджика и Крымска остались без воды

В Краснодарском крае на магистральных сетях произошла крупная авария.

160 тысяч человек в трех муниципальных образованиях Кубани попали в зону отключения. Об этом сообщили в МЧС. Полностью без водоснабжения осталось в том числе почти 50 социально-значимых объектов – больницы, школы, они будут работать по сокращенной программе, и детские сады, их закроют до устранения аварии. Питьевую воду в Новороссийск, Геленджик и Крымск привозят в цистернах. Местные жители выкладывают в соцсетях фотографии очередей – люди набирают воду в бутылки и ведра. В Геленджике также обещают вечером на два часа включить водоснабжение. Власти города просят людей использовать ресурс рационально. Как сообщили в администрации Крымска, авария произошла в ночь на воскресенье на магистральных сетях Троицкого группового водопровода. Сейчас специалисты откачивают воду. МЧС развернули свой штаб.

Ликвидировать аварию обещают за сутки.