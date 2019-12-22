В Новосибирске медработники вышли на пикет с требованием повысить зарплату

Сайт «Тайга.Инфо» пишет, что около сорока сотрудников скорой помощи вышли с плакатами к театру «Глобус», чтобы обратить внимание на проблему нехватки специалистов из-за чего дополнительную нагрузку без соответствующей доплаты распределяют между имеющимися бригадами. Медики утверждают, что их оклад не соответствует тому, который озвучил региональный Минздрав. В рамках исполнения «майских указов» президента им подняли зарплаты, но урезали другие стимулирующие выплаты.