Президент США обвинил Демократическую партию в нарушении Конституции и затягивании процесса импичмента

Ранее за отстранение главы Белого дома проголосовала Палата представителей. Теперь окончательную точку в вопросе должен поставить Сенат, где большинство у республиканцев – соратников Трампа. Однако инициировавшая процедуру импичмента спикер нижней палаты парламента Ненси Пелоси взяла паузу, сказав, что демократы пока не готовы назначить обвинителей в Сенате. Трамп, выступая на студенческой конференции во Флориде, не уточнил, в чем конкретно заключается нарушении закона, но в очередной раз назвал «несправедливым» итоги голосования в Палате представителей.
2019-12-22T15:30:00+03:00
2019-12-22T15:40:12+03:00
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15:30, 22 декабря 2019
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