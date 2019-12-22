Президент США обвинил Демократическую партию в нарушении Конституции и затягивании процесса импичмента

Ранее за отстранение главы Белого дома проголосовала Палата представителей. Теперь окончательную точку в вопросе должен поставить Сенат, где большинство у республиканцев – соратников Трампа. Однако инициировавшая процедуру импичмента спикер нижней палаты парламента Ненси Пелоси взяла паузу, сказав, что демократы пока не готовы назначить обвинителей в Сенате. Трамп, выступая на студенческой конференции во Флориде, не уточнил, в чем конкретно заключается нарушении закона, но в очередной раз назвал «несправедливым» итоги голосования в Палате представителей.