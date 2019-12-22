Американский космический корабль Starliner начал схождение с орбиты после неудачного полета к МКС. По словам главы NASA, проблема возникла из-за сбоя в системе отсчета времени — аппарат рано решил, что вышел на заданную траекторию.

Это был первый полет корабля компании Boeing. Понадобятся доработки и тщательные проверки, сказала астронавт Николь Манн.

Starliner должен стать одним из основных кораблей для доставки на орбиту американских астронавтов, которые до сегодняшнего дня используют для этих целей российские «Союзы». Над схожим проектом помимо Boeing работает и другая компания SpaceX.