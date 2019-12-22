Депутаты Заксобрания Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых «урановых хвостов»

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых «урановых хвостов». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСе Петербурга, зампред партии Борис Вишневский.

«Мы видели разгрузку судна «Михаил Дудин» в порту Петербурга, как их перемещают на железнодорожный состав, чтобы в дальнейшем везти в Новоуральск. Видели, как замеряют радиационный фон, он в норме», — рассказал он.

Вместе с тем, по мнению Б.Вишневского, это не значит, что данный груз безопасен. «От внештатных ситуаций при транспортировке никто не застрахован. Кроме того, представляет опасность долговременное хранение этих отходов», — пояснил депутат.

Б.Вишневский также сообщил, что 23 декабря в 10.00 в Законодательном собрании состоится специальное заседание комиссии по экологии с участием представителей Росатома, где продолжится обсуждение запрета транспортировки подобных грузов. «Я тоже буду там присутствовать», — заключил он.