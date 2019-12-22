Украинские компании начали заключать с Газпромом на прямую поставку топлива со следующего года

Об этом стало известно вскоре после того как Москва и Киев договорились о новом контракте на транзит газа.

Украина, судя по всему, готовится снова получать российский газ напрямую. Пять компаний подписали контракт с Газпромом, они станут покупать топливо с первого января, рассказал интернет-изданию liga.net информированный собеседник на нефтегазовом рынке. Он не уточнил, кто именно закупит российский газ напрямую и в каком объёме. Киев отказался от этого больше четырёх лет назад. Объяснили это необоснованно высокой стоимостью российского топлива. Его Украина последние годы закупает на своей западной границе путём реверса из стран ЕС. В конце года контракт на транзит топлива между Москвой и Киевом заканчивался, в пятницу стороны объявили о готовности заключить новый договор на 5 лет. Москва выплатит Украине почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. На Украине делались противоречивые заявления насчёт возможного возобновления прямых поставок. Так ещё недавно ещё недавно премьер Алексей Гончарук уверял, что Киев не договаривается с Россией по этому поводу, речь идёт только о новом контракте на транзит или его продлении. При этом глава компании Нафтогаз Андрей Коболев не исключал того, что прямые поставки возобновятся.

В Москве возможное возобновление прямых поставок пока не комментируют. Ранее глава Газпрома Алексей Миллер допускал такое развитие событий.