МВД провело учения по разгону митингов с участием школьников в Татарстане – глава регионального «Альянса учителей»

МВД провело учения по разгону митингов с участием школьников в Татарстане. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель регионального отделения «Альянса учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин.

«20 декабря в селе Новотроицком проводились учения, судя по всему, по линии МВД. Названо это было профориентационными учениями для учащихся 9-11 классов», — рассказал он.

По словам Р.Валиуллина, на видео, снятом очевидцами из здания школы, ученики изображают «участников несанкционированной акции», нападая на полицейских в полной экипировке. Отразив атаку, сотрудники МВД выстраиваются в ряд и, прикрываясь щитами, сами идут в атаку на «протестующих», а затем задерживают их.

По некоторым данным, учеников сняли с уроков и отправили на эти «учения». Кроме того, по словам родителей, у них никто не спрашивал согласия на участие детей в подобных мероприятиях.

Р.Валиуллин отметил, что это незаконно и нарушает права учащихся и их родителей.