На Москву опускается туман

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие пару часов местами видимость в городе не будет превышать 300 метров. Соответствующее экстренное предупреждение распространило столичное управление МЧС. В связи с этим автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходы, двигаясь по краю проезжей части, должны обозначить свое присутствие с помощью светоотражающих элементов на одежде.