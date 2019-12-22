Онлайн-кинотеатр Okko планирует вложить деньги в платформу для так называемых вертикальных сериалов. Как пишет РБК, речь идет о формате видео специально для смартфонов и планшетов. Похожий контент есть, например в Instagram и сервисе Tik-Tok. Он предполагает, что пользователь не будет переворачивать гаджет в горизонтальное положение для просмотра роликов.

Представитель онлайн-кинотеатра рассказал, что уже отсняты и находятся в стадии монтажа десять проектов, а более 50 эпизодов веб-сериалов готовятся к выходу.