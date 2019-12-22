Американский посол в Германии назвал американские санкции против «Северного потока-2» «проевропейскими»

Несмотря на то, что против ограничительных мер выступала Еврокомиссия, Ричард Гренелл сказал, что обеспокоенность в связи с россиским трубопроводом высказали полтора десятка стран ЕС, а сам диппредставитель «слышал благодарности от европейских политиков весь день» — его цитирует немецкая газета Bild am Sontag. При этом в правительстве Германии санкции назвали вмешательство во внутренние дела ЕС, а Еврокомиссия отметила, что не поддерживает ограничительные меры против компаний, ведущих легальную работу.

Из-за санкций работу по укладке труб приостановила швейцарская Allseas. В тоже время оператор проекта «Северный поток-2» пообещал завершить строительство в максимально короткие сроки.