Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе в столице Башкирии

Пожар возник в трёхэтажном производственном корпусе предприятия на площади 2000 квадратных метров. По данным республиканского МЧС, горели 250-литровые бочки с легковоспламеняющейся жидкостью.В ведомстве сообщают, что, в настоящее время пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Как считают в Росприроднадзоре, вредные вещества, выделяющиеся при пожаре, не угрожают жителям Уфы. Жилые дома находятся на значительном расстоянии от места происшествия, и дым до них дойти не должен.

Опытный завод Нефтехим специализируется на разработке, внедрении и крупнотоннажном производстве химических реагентов, применяемых при добыче, транспортировке и переработке нефти и газа. Роспотребнадзор намерен провести на нем проверку.

Для тушения пожара, по данным МЧС, привлекли 140 человек и полсотни единиц техники.