Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет. По данным Центра медицины катастроф, других людей под обломками нет.

ЧП произошло во время работ по демонтажу неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории местного завода. По некоторым сведениям, сохраняется угроза повторного обрушения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.