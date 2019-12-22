В центре Москвы в эти минуты проходят одиночные пикеты в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Его обвиняют в участии в нападении на офис «Единой России».

Пикетчики с плакатами стоят прямо у памятника Александру Грибоедову на Чистых прудах. Сбоку от него — очередь из десяти человек. Впрочем, она регулярно пополняется новыми желающими поддержать Мифтахова. По мнению участников акции, дело против аспиранта МГУ касается каждого, поскольку, как они считают, математик находится уже около года под стражей без каких-либо доказательств. Об этом же гласят и плакаты в руках пикетчиков. На одном из них, в частности, выражается мнение, что в России пытают ученых за взгляды. Из-за этого, по словам активистов, они задаются вопросом, как можно проводить Международный математический конгресс в Санкт-Петербурге, намеченный на 2022 год. Многие активисты признаются, что лично Мифтахова не знают, но хотят выразить поддержку, в том числе, и из-за университетской солидарности. Рядом с местом проведения акции практически нет полицейских, они никак не вмешиваются в ее ход. А некоторые люди, проходящие по Чистым прудам мимо памятника Грибоедову, выражают пикетчикам поддержку.

В начале декабря Головинский суд Москвы продлил арест Мифтахову до начала февраля. Ранее в его поддержку высказались более тысячи студентов и университетских преподавателей.