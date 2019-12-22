В Татарстане Росгвардия отрабатывала разгон массовых беспорядках на школьниках

Около 10 росгвардейцев в амуниции с дубинками, шлемами и щитами стоят в два ряда в школьном дворе, на них идут толпа школьников, около 20 человек, пытаются прорваться, некоторых силовики пытаются скрутить. Следующая сцена – росгвардейцы в сцепке напирают на толпу подростков, вытесняя их, видно, как кому-то из детей за спину выкручивают руку. Эту запись в своем инстаграме опубликовала жительница села Новотроицкое, подписав, что в роли митингующих, подавление которых отрабатывают силовики, выступают учащиеся 9-го класса. Ни родителей, ни самих учащихся о проведении таких учений не предупредили, рассказал один из школьников изданию «МБХ Медиа». По его словам, им сказали приходить в спортивной форме, «описали все как профориентацию». Созывал детей после уроков лично директор. В школе подтвердили, что такие учения имели место, но каких-либо подробностей не привели. По некоторым данным, сборы по линии МВД были согласованы с управлением образования района.

Летом уголовное дело о «массовых беспорядках» завели в отношении участников акций за честные выборы. Юристы и правозащитники настаивают на том, что в действиях протестующих не было признаков этого преступления.

В профильных ведомствах ситуацию пока не прокомментировали.