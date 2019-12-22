Эмманюэль Макрон заранее отказался от положенной ему после ухода в отставку президентской пенсии

О решении французского лидера пишет газета «Паризьен» со ссылкой на одного из советников главы правительства. Речь идет о ежемесячном пособии в размере 13,5 тысяч евро. Кроме того, Макрон отказался от положенного ему по закону пожизненного поста в Конституционном совете. В Елисейском дворце решение президента обосновали желанием «действовать в соответствии с ситуацией в стране».

Об отказе Макрона стало известно на фоне общенациональной забастовки, которая проходит в стране с начала месяца. Она вызвана несогласием граждан с грядущей пенсионной реформой.