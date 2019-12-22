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Эксклюзив Эха 13:30, 22 декабря 2019

На Чистых прудах представители математического сообщества вышли на одиночные пикеты в поддержку Азата Мифтахова

У памятника Грибоедову на Чистых прудах представители математического сообщества вышли на одиночные пикеты в поддержку Азата Мифтахова. Как рассказал «Эху» один из участников – Илья, политзаключенным важна поддержка общества.

Следствие просило заключить Азата Мифтахова под стражу в рамках расследования уголовного дела о нападении на офис партии «Единая России» в столичном районе Ховрино в январе 2018 года, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. В результате того инцидента никто не пострадал.



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