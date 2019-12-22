Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» о поставках газа с нового года

Об этом новостному сайту Liga.net рассказал источник на нефтегазовом рынке, не уточнивший названия организаций и объемы газа. Накануне вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что Киев и Москва могут обсудить прямые поставки уже после праздников. До Нового года, по его словам, нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой для потребителей и урегулированием взаимных претензий.

Ранее стало известно, что договор будет продлен на пять лет. Кроме того, «Газпром» выплатит Украине 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» в свою очередь отзовет остальные иски.