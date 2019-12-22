Будницкий: Путин прав, что Польша была агрессором при разделе Чехословакии, но это не оправдывает действия СССР

Обвинения Путина в адрес Польши по поводу ее поведения во Второй мировой войне справедливы относительно раздела Чехословакии, но не оправдывают действия СССР в рамках пакта Молотова – Риббентропа. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны, профессор ВШЭ Олег Будницкий.

«В момент раздела Чехословакии Польша, конечно, выступала в роли агрессора», — сказал он.

Как пояснил О.Будницкий, конфликт между Польшей и Чехословакией возник еще в 1918 году из-за Тешинской области, где проживали поляки, чехи и силезцы. После распада Австро-Венгрии 5 ноября 1918 года польское правительство Тешинского княжества подписало договор с чешским местным правительством о разделе Тешинской Силезии. Однако 23 января 1919 года Чехословакия ввела войска в Тешинскую область и заняла ее.

В 1920 году Польша и Чехословакия обратились в международный арбитраж, и по решению конференции в Спа 28 июля регион был разделен: большая часть досталась Чехословаки.

О.Будницкий отметил, что в 1938 году Польша воспользовалась ситуацией Мюнхенского соглашения и захватила оставшуюся часть Тешинской области. После окончания Второй мировой войны территория была возвращена Чехословакии.

«Другая часть истории — это сентябрь 1939 года, когда СССР совершил акт агрессии в отношении Польши, которая вела борьбу против нацистской Германии и вовсе не была уничтожена. Конечно, это просто был удар в спину», — сказал О.Будницкий.

Историк считает некорректными слова президента РФ Владимира Путина о том, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, но «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы».

«Во-первых, пакт Молотова — Риббентропа был подписан заранее, то есть ввод войск в Польшу не был спонтанным решением, потому что там якобы исчезло правительство. Во-вторых, именно такое объяснение давало советское правительство в 1939 году. Это просто повторение тезиса советской пропаганды», — пояснил О.Будницкий.

Он полагает, что «люди, которые готовили эти материалы для Путина и пытаются представить этот пакт величайшим достижением советской дипломатии, служат очень плохую службу». «Это абсолютно незащитимая позиция. Все знают, что получилось в результате этого пакта, в конечном счете: Германия колоссально усилилась, гораздо больше, чем СССР, и за это мы заплатили 1941 годом, потерей территорий и миллионами жизней», — подчеркнул О.Будницкий.

Вместе с тем историк отметил, что «это не делает СССР в равной степени ответственным за развязывание Второй мировой войны». «Главный и единственный виновник — это нацистская Германия, все остальное — дополнительные обстоятельства», — заключил О.Будницкий.