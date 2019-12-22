Популярный видеосервис YouTube впервые вручил награду за самый популярный комментарий

Эта песня всемирно известной исполнительницы Билли Айлиш уже получила награду MTV Music Awards, номинирована на «Грэмми». На сервисе YouTube у композиции почти 700 миллионов просмотров, 11 миллионов лайков и 500 тысяч комментариев. Один из них и принес его автору награду от YouTube. Музыкант Сет Эферман написал под клипом под названием «Bad guy» («Плохой парень») – «I am the bald guy» ( «Я лысый парень»). Игра на созвучии слов понравилась другим пользователям, и этот короткий комментарий в первые в истории видеосервиса набрал миллион лайков. О получении награды сам Эферман рассказал на своем канале, продемонстрировав табличку. Он поинтересовался, знают ли пользователи кто получал подобные специальные награды. Как пишет издание Tjournal, Эферман сам попросил YouTube наградить себя за рекорд ещё в октябре, но ответили ему только сейчас. Между тем, музыкант не только оставил к песне Айлиш самый популярный комментарий, но и сделал на нее кавер с использованием щетки для мыться посуды, вентилятора и сковородки.

Сервис YouTube также награждает своих авторов по достижении определенного числа подписчиков. Самая высокая награда – «Красная бриллиантовая кнопка» — за 100 миллионов фолловеров.