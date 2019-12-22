В Екатеринбурге проводят пикет против ввоза в регион отходов обогащения урана

Их доставляют из Германии и планируют в дальнейшем использовать в атомных и других отраслях промышленности.

«Урал не ядерная помойка», «Нет урану на Урале», — такие плакаты держат пикетчики. Акцию организовали художники и экологические активисты, ране они уже стояли в одиночных пикетах у здания администрации Екатеринбурга, аэропорта Кольцово, а также в Новоуральске, куда хотят ввезти так называемые «урановые хвосты». Люди держали плакаты на русском и английском языках, общий смысл которых сводился к следующему: «Урана в Свердловской области быть не должно». Пикетчики опасаются, что из-за опасных веществ вырастет число больных раком. Физиков-ядерщиков, которые уверяют, что урановые хвосты не опаснее хлора и соляной кислоты, протестующие называют подкупленными, пишет екатеринбургское интернет-издание e1.ru. Пикеты против ввоза на Урал опасных отходов месяц назад прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Челябинске, Казани, ряде других городов. Тогда в страну Росатом ввёз первую партию отходов обогащения урана из Германии – по данным Гринпис 600 тонн. Теперь очередная. Груз, на котором как отмечают экологи, даже нет пометки «опасный» сначала доставили в порт Амстердама, оттуда на судне «Михаил Дудин» привезли в Санкт-Петербург, где сегодня должны перегрузить на поезд до Новоуральска. Интернет-издание znak.com на этой неделе сообщило о железнодорожном составе с бочками неподалеку от города. В них, по мнению экологов, могут быть урановые хвосты — предположительно сырье для Уральского электрохимического комбината. Отмечалось, что состав охраняют вооружённые люди. На комбинате не подтвердили информацию об урановых отходах.

В Петербурге комиссия Росатома вместе с депутатами регионального Заксобрания в эти минуты проверяет как проходит транспортировка ядерных отходов. Их привозят в город на Неве уже второй раз за месяц, рассказал депутат Борис Вишневский.