Посол США в ФРГ Ричард Гренелль опроверг критику американских санкций в отношении «Северного потока 2»

Накануне представительница кабинета министров ФРГ заявила, что подписанный Дональдом Трампом «Закон о европейской энергетической безопасности» представляет собой вмешательство во внутренние дела. Берлин отвергает экстра-территориальные санкции. В ответ Гренелль назвал меры «проевропейскими». В интервью газете «Бильд ам Зоннтаг» посол подчеркнул, что «15 стран Европы, еврокомиссия и европарламент выразили свое скептическое отношение к проекту». Поэтому санкции – это «решение в пользу Европы и политическая линия, взятая еще при правительстве Обамы». Гренелль подчеркнул стремление США обеспечить диверсификацию европейских энергоисточников, чтобы «одна страна не могла оказывать большое влияние на Европу посредством энергоносителей». Все европейские дипломаты, по словам американского посла, выразили ему благодарность за санкции. Ранее США обосновали свое намерение поддержкой Украины и требованием транзита российского газа через ее территорию. После предварительного соглашения о транзите новым аргументом стало стремление уменьшить влияние России. Немецкие эксперты видят за решением о санкциях экономические интересы США. Конкретно меры Вашингтона нацелены на концерны, прокладывающие ветку газопровода по дну Балтийского моря. Предприятиям грозит заморозка активов и запрет на бизнес в США. Американское правительство через 60 дней должно предъявить список концернов и лиц, подверженных санкциям. Официальный представитель Еврокомиссии заявил накануне, что Брюссель подвергнет ситуацию проверке.

Евросоюз отвергает санкции против предприятий европейский стран. Германские политики сомневаются в ответной реакции. Правительство ФРГ однозначно исключило встречные санкции.

Российское судно не сможет достроить датский участок «Северного потока-2». Корабль «Фортуна» не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым Копенгагеном. Об этом сообщило американское агентство S&P. Трубопрокладочная баржа была наиболее вероятным претендентом на завершение работ на этом участке после того как швейцарская Allseas уведомила о приостановке деятельности на фоне решения США ввести санкции против российских газопроводов. В тоже время оператор проекта «Северный поток-2» пообещал завершить строительство в максимально короткие сроки.