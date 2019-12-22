МИД Польши обвинил Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны

Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на недавние слова российского президента о том, что Варшава повела себя как агрессор в вопросе раздела Чехословакии. Об этом президент сказал на ежегодной пресс-конференции.

Польский МИД заявил, что Путин ссылается на «пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым». Дипведомство отметило, что слова президента подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников.

Обвинения президента России Владимира Путина в адрес Польши, которая якобы выступила в роли агрессора при разделе Чехословакии во время Второй мировой войны, небеспочвенны. Такое мнение «Эху» высказал профессор Высшей школы экономики, директор международного центра истории и социологии Второй мировой войны Олег Будницкий.

Будницкий при этом заметил, что в сентябре 39-го года Советский союз однозначно совершил акт агрессии в адрес Польши, поскольку Варшава еще сражалась и не сдалась.

Президент России Владимир Путин не случайно именно сейчас снова поднял вопрос исторических реалий. Такое мнение «Эху» высказал политолог Валерий Соловей.

Соловей добавил, что пока сложно предугадать, чем закончится попытка России пересмотреть устоявшиеся аспекты истории.

На заявление Польши уже ответил российский МИД. Представитель министерства Мария Захарова сказал, что не Москва, а Варшава много лет подрывала работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран.