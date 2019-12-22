Соловей: Слова Путина о действиях Польши говорят о том, что в Кремле задумались о геополитическом ревизионизме

Слова президента РФ Владимира Путина о действиях Польши во время Второй мировой войны говорят о том, что в Кремле задумались о геополитическом ревизионизме. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей.

«Что касается интереса к этому вопросу именно в данный момент, это связано с тем, что в Кремле задумались о геополитическом ревизионизме. То есть история, которая была начата присоединением Крыма в 2014 году, с точки зрения Кремля, еще не завершилась. Мы увидим, к чему это может привести», — сказал эксперт.

В.Соловей также отметил, что аргументация российской стороны начинает напоминать риторику советской власти. «Единственное что: существование пакта Молотова — Риббентропа уже признают. Но далее следует «сильнейший» контрход: вы (Польша) сами виноваты, поэтому вас и разделили», — заключил политолог.

19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова — Риббентропа. Глава государства также отметил, что «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии».

По словам президента РФ, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы».

В свою очередь, Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.