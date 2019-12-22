В Японии остановят два реактора из-за несоответствия антитеррористическим нормам

Газета «Майнити» пишет, что энергоблоки прекратят работу следующим летом, так как компания-оператор не успеет до этого времени обновить инфраструктуру и совершить ряд других действий для получения нового сертификата. До аварии на АЭС «Фукусима-1» атомная энергетика покрывала 30% энергозатрат страны. Сейчас же основная нагрузка легла на тепловые станции. На данный момент в Японии работают восемь реакторов. Власти планируют в будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.
2019-12-22T12:30:00+03:00
2019-12-22T12:36:04+03:00
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12:30, 22 декабря 2019
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