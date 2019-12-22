В Татарстане Росгвардия потренировалась разгонять митинги на школьниках

Ученики девятых классов должны были изображать во время тренировки нападающую толпу. Об этом пишет интернет-газета Znak.com со ссылкой на главу регионального отделения профсоюза «Альянс учителей» Раушана Валиуллина. Он пояснил, что подростков попросили атаковать силовиков, облаченных в полную экипировку, а те в свою очередь скручивали школьников. По некоторым данным, сборы были согласованы с управлением образования района. При этом жители села удивились, что учения организовали без ведома родителей учеников.
2019-12-22T12:30:00+03:00
2019-12-22T12:35:23+03:00
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12:30, 22 декабря 2019
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