В Татарстане Росгвардия потренировалась разгонять митинги на школьниках

Ученики девятых классов должны были изображать во время тренировки нападающую толпу. Об этом пишет интернет-газета Znak.com со ссылкой на главу регионального отделения профсоюза «Альянс учителей» Раушана Валиуллина. Он пояснил, что подростков попросили атаковать силовиков, облаченных в полную экипировку, а те в свою очередь скручивали школьников. По некоторым данным, сборы были согласованы с управлением образования района. При этом жители села удивились, что учения организовали без ведома родителей учеников.