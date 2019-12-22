На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание

По предварительным данным один человек находится под завалами – передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Сотрудники МЧС расчищают место для крана, который должен разобрать обломки.

ЧП произошло во время работ по демонтажу неэксплуатируемого здания. Есть угроза повторного обрушения.