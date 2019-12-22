Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от положенной ему пенсии после ухода с поста главы страны

Так политик, как считают противники пенсионной реформы, пытается смягчить её последствия.

Пенсию размером примерно в 20 тысяч евро Эммануэль Макрон в будущем получать не будет. Об этом советник президента Франции рассказал газете Паризьен. Он уточнил, что большую часть суммы составляют выплаты за положенный по закону пожизненный пост президента в Конституционном совете Франции. Ещё около шести тысяч евро — пенсия бывшим президентам страны. Она не зависит от срока пребывания на посту руководителя, возраста политика или его личного достояния. Первый срок Макрона истекает в мае 2022го года. Его решение в Елисейском дворце объяснили желанием действовать в соответствии с ситуацией в стране. Президент Франции также торопит правительство с подготовкой пенсионной реформы. Министры будут работать над проектом, несмотря на Рождество и новогодние праздники. Власти планируют повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64х лет и лишить привилегий представителей ряда профессий. Французы недовольны. Массовые протесты начались 5 декабря. По призыву профсоюзов бастовали работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты. Акции обещают продолжать и в праздники.

Пока протестные акции проходят мирно, без столкновений с полицией.