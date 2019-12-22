В Конго нашли черный ящик разбившегося Ан-72, на борту которого находились россияне

Местная пресса со ссылкой на правительство сообщает, что на место обнаружения бортовых самописцев вылетел министр обороны.

Самолет, на борту которого находились восемь человек, в том числе сотрудники администрации президента Конго, потерпел крушение в октябре. Он перестал выходить на связь спустя час после вылета. Вскоре на месте падения нашли тела погибших и обломки бронированного президентского джипа, который находился на борту. Среди членов экипажа было двое россиян. По предварительным данным, причиной падения мог стать перегруз.