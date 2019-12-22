Следственный комитет завел дело на подростков, которые избили полицейских после школьной дискотеки в Апатитах

Дискотека проходила в городском дворце культуры. Как рассказала «ХибИнформБюро» директор ДК, мероприятие относилось к возрастной категории «12+» и закончилось в 9 вечера. Сотрудники учреждения предупредили единую диспетчерскую службу, что у дворца вот-вот окажется большая группа подростков. В дежурной части решили отправить к ДК два наряда патрульно-постовой службы. Как пишет издание, правоохранители увидели среди нескольких десятков человек юношу с банкой пива в руке, выражавшего свои мысли громкой нецензурной бранью. Он не реагировал на требования полиции, начал сопротивляться. Завязалась драка, к которой присоединились другие подростки. Одного из полицейских повалили на землю, пинали ногами – у него диагностировали сотрясение мозга и, возможно, закрытую черепно-мозговую травму), второму нанесли несколько ударов по голове кулаками. Нападавших подростков в итоге задержали. По данным «Хибинформбюро», родители некоторых подростков написали жалобы в СКР на слишком жесткое обращение полицейских с их детьми.

Дело в отношении подростков возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти.