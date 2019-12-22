В Санкт-Петербурге депутаты проверят как проходит транспортировка ядерных отходов

Так называемые урановые хвосты должны сегодня отправиться на хранение на Урал.

Проверка транспортировки обедненного гексофторида урана пройдет с 12 до 15 часов в порту Петербурга. Мероприятие организует «Росатом». Об этом сообщил депутат местного Заксобрания Борис Вишневский. Ранее оппозиционные парламентарии попросили президента России Владимира Путина перенести разгрузку «урановых хвостов» за черту города. Ядерные отходы привозят в Петербург уже второй раз за месяц. «Гринпис» неоднократно проводил против этого акции протеста. «Росатом» заявлял, что гексофторид урана — ценный для экономики России ресурс.

Как отмечают специалисты, Россия накопила уже около 40% мировых запасов урановых хвостов. В связи с очередной отправкой опасного груза в Екатеринбурге сегодня пройдет пикет противников ввоза ядерных отходов на Урал.