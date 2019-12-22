Полиция не нашла подозрительных предметов на рождественском рынке в Берлине

Поводом для эвакуации людей ранее стало задержание там мужчины, связанного с террористами и заочно арестованного в США. После тщательной проверки рынок снова открыли для посетителей – сообщается в твиттере местной полиции. На время проведения операции поезда и электрички не останавливались на находящейся рядом станции.

Повышенные меры безопасности связаны в том числе и с тем, что три года назад здесь же, на рынке 12 человек стали жертвами террориста, который на грузовике въехал в толпу посетителей.