Английский «Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира по футболу

В финале он оказался сильнее бразильской команды «Фламенго».

На счету «Ливерпуля», являющегося одним из самых титулованных клубов Англии, до сих пор не было титула клубного чемпиона мира. «Красные» проигрывали три таких финала – как в нынешнем формате турнира лучших команд всех континентов, так и в предшествовавшем ему Межконтинентальном Кубке, где европейский клуб играл с южноамериканским. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп привез в Катар практически всех основных футболистов, пожертвовав проходившим в эти же дни четвертьфиналом английского Кубка Лиги. В нем играл второй, молодой состав, разгромно уступивший «Астон Вилле». Однако и в Дохе «Ливерпуль» столкнулся с трудностями. В полуфинале он смог переиграть скромный мексиканский «Монтеррей» лишь благодаря голу нападающего Роберто Фирмино в самой концовке встречи. В финале с «Фламенго» — победителем Кубка Либертадорес – англичане были активны и порой не давали возможности бразильцам покинуть свою половину поля. Однако в основное время реализовать шансы так и не удалось. Лишь в экстра-тайме все тот же Фирмино забил единственный мяч в игре и обеспечил «Ливерпулю» долгожданный титул. «Фламенго» же, несмотря на опасные контрвыпады и финальный штурм, остался вторым.

«Ливерпуль» в этом году под руководством Клоппа завоевал три титула. Помимо клубного чемпионата мира он стал победителем Лиги Чемпионов и обладателем Суперкубка Европы.