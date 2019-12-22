В Абакане проходят выборы мэра

Результаты голосования будут известны в понедельник утром. Выборы в столице Хакасии проходят в связи с гибелью главы города Николая Булакина, который руководил Абаканом в течение последних 24 лет. Он погиб в аварии на федеральной трассе «Енисей», По предварительным данным Булакин, находясь за рулем своего автомобиля, не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в дерево.

На кресло мэра претендуют четыре кандидата: вице-мэр, глава регионального отделения ЛДПР и два самовыдвиженца.

Главных конкурентов кандидату от «Единой России» не зарегистрировали, рассказал нам политолог Александр Кынев.

Вряд ли явка будет высокой, победит, скорее всего, кандидат от «Единой России», полагает Кынев. Сегодня в Абакане будут работать 74 избирательных участка, в городе около 130 тыс. избирателей, голосование пройдет с 8 утра до 20 вечера.